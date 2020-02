ROMA – Scontro a distanza tra Antonella Mosetti e Antonella Elia. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip l’ex valletta di Mike Bongiorno si è scagliata contro Patrick Pugliese e molti altri suoi coinquilini, ma anche contro Alfonso Signorini e la stessa produzione del reality.

Dopo che Signorini ha dimostrato con un filmato che Patrick non l’aveva spintonata come da lei sostenuto, Antonella Elia si è sfogata: “No, mi ha spintonato. (…) Sei pazzo Patrick, devi farti ricoverare. Il pubblico applaude questo? Io ho detto solo ciccione. Cosa ridi deficiente! Montovoli è una nullità, Patrick è scemo, Adriana e Fernanda siete due pazze false. Fernanda si dovrà vergognare quando usciranno i suoi confessionali. Non ci credo che il pubblico applaude!!! Che orrore. (…) Perché sono venuta qui? Eh per i soldi. Lo stesso motivo per cui non prendo la porta rossa. Andrò ai Caraibi con questi soldi. Il pubblico non capisce un ca**o, non capisce una min**ia di quello che avviene. Applaudono il mostro, questo è un mostro. Pure Licia è una str**za, una str**za. Mi sono messa qui per 4 soldi di me**a, 4 soldi di me**a, non ci sarei dovuta venire. (…) Fabio sei un ipocrita, mi state crocifiggendo, mi state sacrificando per gli ascolti, mi state usando per fare ascolti. Vergogna! Non è giusto che non li zittiate”.

Antonella Mosetti è rimasta molto toccata e ha esternato il suo pensiero in alcune stories su Instagram, in cui non ha risparmiato parole durissime proprio nei confronti della Elia: “La Elia si è rivelata per quello che è! Donna cattiva! Però l’Elia, ragazzi, va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così. Una pazza”. (Fonte: Grande Fratello Vip, Instagram)