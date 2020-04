Grande Fratello Vip, Antonio Zequila eliminato va via senza salutare

ROMA – Antonio Zequila esce dalla casa del Grande Fratello Vip senza salutare. Per l’attore una brutta figura dopo aver protestato in diretta con Alfonso Signorini per il trattamento ricevuto da Patrick. “È l’ennesimo gesto arrogante da parte sua”, protestano gli altri concorrenti rimasti.

Dopo il primo vip salvo, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila e Antonella Elia litigano: “Sorridi perché sei convinta che esco io”, dice lui. Lei replica: “Fai risuonare il nulla che dici”. “Tu sei il nulla” risponde lui. Poi si continuano a beccare Antonio Zequila e Patrick Ray Puglese nel corso dell’intervista doppia: “Dell’umiltà ho fatto il mio verbo di vita. Il mio corpo è migliore del suo. Ha 42 anni e pesa 100 chili, il mio fisico è scolpito”. Ed è proprio questa affermazione che ha fatto scaldare gli animi all’esterno con Paola Di Benedetto che urla: “Vergogna!”.

Zequila conferma di voler restare: “Patrick ha fatto questo gioco due volte, dovrebbe lasciare spazio agli altri”. Patrick la butta sul ridere: “Vieni fuori, facciamo panza contro addominali e tra due minuti vediamo chi esce”. Alla fine è uscito Zequila. (Fonte Grande Fratello Vip).