ROMA – Asia Valente ci ricasca. La influencer concorrente del Grande Fratello Vip si è nuovamente rivolta ad un coinquilino della Casa dicendogli “down” come insulto.

Non è la prima volta. Quando era capitato il conduttore del reality, Alfonso Signorini, aveva avuto parole piuttosto dure nei confronti della Valente. “Sei stata tanto divertente nella prova quanto stupida e fuori luogo in un altro momento. ‘Sei un down’ sono parole che in televisione non si devono ascoltare. I down sono persone meravigliose, di grandissimo acume e intelligenza. Dare del down a qualcuno non ha più senso. Sei molto divertente quando mostri il fondoschiena ma collega anche il cervello alla bocca. Scusati, voglio sentirle bene le tue scuse”, aveva detto il direttore di Chi.

Al momento non si sa se la produzione del Grande Fratello Vip stia pensando a squalificare Asia Valente o ad altri provvedimenti disciplinari. Questa volta, quanto meno, la influencer si è resa conto subito dell’errore fatto ed è scoppiata a piangere, consolata dalle coinquiline Antonella Elia e Valeria Marini. Ma come sottolinea anche il Corriere della Sera, non è chiaro se perché realmente dispiaciuta o forse solo per paura di essere cacciata dal programma. (Fonti: Il Grande Fratello Vip, Il Corriere della Sera)