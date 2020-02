ROMA – Asia Valente ha comprato 150mila follower per diventare una influencer? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip sta già facendo parlare di sé per aver infranto il regolamento e ora avrebbe spunta un video in cui avrebbe confessato di aver comprato migliaia dei suoi 876mila follower. Proprio lei lo avrebbe detto durante un provino per Star Television Italia.

Nel provino la Valente, che ha preso parte a Take Me Out e Undressed su Real Time, la ragazza si presenta: “Sono Asia Valente, ho 21 anni. Sono nata a Benevento ma vivo a Milano da 1 anno. Lavoro come influencer e modella. Mi piace fare sport, tanto shopping, la bella vita e… sono una fashion victim”.

La influencer spiega ancora: “Ho partecipato a Ciao Darwin e diciamo che ho fatto una sfilata intima e da quando mi hanno spottizzato il mio posteriore mi sono saliti i follower e ho iniziato a lavorare come influencer. Dei 213mila quanti follower sono stati comprati? Mah, 150…50mila sono veri!”. (Fonte Il Giornale)