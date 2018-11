Baby K promuove album Icona al Grande Fratello Vip

ROMA – Tra gli ospiti del Grande Fratello Vip in onda il 19 novembre oltre ai Ricchi e Poveri c’era anche la cantante Baby K. La rapper italiana è entrata nella Casa del reality show di Canale 5 per esibirsi per i concorrenti e farli divertire, una missione che sembra aver centrato in pieno.

La cantante da poco presentato il suo ultimo album chiamato “Icona” e ora è in fase di promozione. Già durante la giornata del 19 novembre alla trasmissione Mi Casa di Radio 105 ha raccontato i singoli “Voglio ballare con te”, “Da zero a cento” e “Come no”.

Baby K ha spiegato di aver curato ogni dettaglio di Icona in prima persona e con la massima cura nel dettaglio e aveva raccontato: “E’ bello quando è così, perché lo senti ancora più tuo. In questo disco sento di aver messo più anima ancora, sento di aver focalizzato alcune cose che è normale arrivino solo con un po’ di tempo e esperienza”.