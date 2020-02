ROMA – Non poteva mancare un momento della puntata del 10 febbraio del Grande Fratello Vip dedicato al bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda il video del bacio anche per gli altri inquilini. Ciavarro ha commentato: “Sono imbarazzato ma felice”.

Che tra i due ci fosse simpatia era evidente, ma quell’amicizia speciale si sta trasformando in qualcosa di più. Archiviata la storia passata con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, Clizia nella casa del Grande Fratello Vip sembra aver ritrovato il sorriso e la passione.

Dopo che Signorini ha mostrato il video, Ciavarro ha commentato: “Sono profondamente in imbarazzo, non sono abituato, ma sono felice”. La Incorvaia ha poi dichiarato: “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, è tutto inaspettato, pensato che non avrei mai vissuto una passione sotto le telecamere, complice la luna ci siamo lasciati andare”. (Fonte Mediaset)