ROMA – Giulia Salemi e Francesco Monte si sono baciati. È successo questa mattina, 28 ottobre, poco prima dell’alba. Prima un avvicinamento poi l’ex tronista e Giulia Salemi si sono lasciati andare a un bacio caldissimo. Immediata la reazione delle rete che ha salutato con entusiasmo la nascita della nuova coppia. L’unica cosa che ora resta da verificare è quanto il bacio tra l’ex tronista e la Salemi sia stato vero e voluto e non solo dettato dall’entusiasmo del momento.

Seppur nell’aria da giorni e giorni, il bacio tra Giulia e l’ex di Cecilia Rodriguez è scattato con un po’ di ritardo. L’attrazione tra i due era ormai diventata palese a tutto il pubblico del Grande Fratello Vip, soprattutto agli inquilini della Casa stessa. C’è chi, nel corso di questo primo mese di gioco, ha sostenuto la falsità degli atteggiamenti tra Francesco e Giulia, chi invece non aspettava altro che la situazione arrivasse dove, stanotte, è arrivata.

Chi è Giulia Salemi

Giulia Salemi nasce il 1° aprile del 1993 a Piacenza, figlia di Fariba Tehrani, di origini iraniane, e di Mario Salemi. Iscrittasi al liceo scientifico, dopo aver ottenuto il diploma decide di trasferirsi a Milano, dove studia Economia all’università. Dopo appena un anno e mezzo, però, abbandona gli studi per provare a entrare nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella.

Dopo aver vinto il concorso di Miss Piacenza, nel 2014 Giulia Salemi è una delle concorrenti di “Miss Italia”: non va al di là del quarto posto, ma nel corso della manifestazione conquista la fascia di “Miss Sorrisi”. In seguito appare in televisione come ospite in diversi programmi, tra i quali “Sottovoce”, “Tiki Taka” e “Quelli che il calcio”.Nel 2015, insieme con la madre, prende parte a “Pechino Express”, adventure show in onda su Raidue: mamma e figlia compongono la coppia delle Persiane.

Dopo aver presentato con Simona Ventura il programma di Agon Channel “Leyton Orient”, nel 2016 Giulia Salemi intraprende una relazione sentimentale con Abraham Garcia, conosciuto per essere stato uno dei concorrenti di “Super Shore”, reality show proposto da Mtv.Nell’estate del 2018 partecipa, in qualità di tifosa dell’Iran, a “Mai dire Mondiali”, in onda su Mediaset Extra, con la Gialappa’s Band. Pochi mesi più tardi Giulia Salemiviene scelta come una delle concorrenti del “Grande Fratello VIP 3”, reality show di Canale 5. Insieme a lei nella casa ci sono, tra le altre, Lisa Fusco, Jane Alexander e Martina Hamdy.