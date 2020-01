ROMA – Rientro in casa scoppiettante per Barbara Alberti che, dopo un malore accusato sabato scorso, ha deciso di restare al Grande Fratello Vip. Per oltre 48 ore gli altri concorrenti del reality e il pubblico a casa non hanno avuto più notizie di lei. La scrittrice si sarebbe lamentata di non riuscire più a reggere le dinamiche del gioco e poi, in seguito a una indisposizione, ha lasciato la casa più spiata d’Italia per degli accertamenti in clinica.

“Sono stata male – ha spiegato – mi sono liberata dei miei tormenti. E poi, domenica ho pensato: ‘A quest’ora stanno mettendo in tavola’ e pensavo a voi. Ho avuto nostalgia e son tornata per giocare”. “Il Grande Fratello è un gioco duro”, l’ha incalzata Alfonso Signorini, prima di farle la domanda ufficiale: vuoi restare nel gioco? “Sì!”, ha risposto. “Ci si divertiva come pazzi”, ha detto di aver pensato durante le 48 ore lontana dalla Casa.

Poi lo stesso Signorini ha scatenato la sua ira. Il conduttore ha iniziato a insinuare di una certa rivalità tra Rita Rusic e Adriana Volpe. “Chi è tra di voi la donna alfa?”, ha domandato. Ma una volta chiuso il collegamento Barbara Alberti è sbottata: “Ma cosa sono questi luoghi comuni? Ma rivalità di cosa?”, ha chiesto ai compagni visibilmente alterata.

Quindi ha espresso la sua stima nei confronti della Rusic che considera la matriarca della casa. “Ma quale dominatrice, è una madre: ha preso possesso di tutto, della cucina, della casa, si prende cura di noi”. Infine la scrittrice inveisce contro la produzione: “Che figli di put***a”.

Fonte: Grande Fratello Vip