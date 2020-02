ROMA – Barbara Alberti è ospite in studio per la puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La scrittrice che è stata anche inquilina della casa del reality show solo lunedì si era salvata dalle nomination, ma ha comunque deciso di abbandonare la casa.

Dietro alla sua decisione, spiega la Alberti in studio, ci sarebbero delle situazioni che non le piacevano nella casa: “Dentro la casa c’è una commedia umana straordinaria. Antonella Elia è una simulatrice naturale straordinaria, è lei che ha il problema con l’età, sta sempre in lite con le ragazze”.

Le parole della Alberti non potevano che attirare l’ennesima reazione della Elia, con cui non scorreva buon sangue. Antonella infatti le risponde: “Tu hai una perfidia naturale, le cose che io dico non si dissolvono con due versetti che hai imparato a memoria”. (Fonte Mediaset)