ROMA – Benedetta Mazza e Stefano Sala avrebbero dormito insieme, ma senza arrivare mai al bacio, prima di iniziare la loro avventura nella casa del Grande Fratello Vip. A raccontare la notte passata insieme è proprio Sala, che spiega di aver passato del tempo con l’altra concorrente ben prima che i due fossero scelti per l’esperienza nel reality show.

Il modello infatti chiacchierando con altri concorrenti nella Caverna ha raccontato di aver dormito insieme a Benedetta, ma lui era ubriaco e si è addormentato subito:

“Un anno e mezzo fa, sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo rientrati a casa mi sono addormentato subito. La mattina dopo mi sono svegliato ‘molto felice’, ehm insomma lo sapete come ci svegliamo noi uomini al mattino. Insomma siamo nel letto insieme, ci avviciniamo, ci facciamo due coccole, due abbracci, ci stavamo avvicinando per fare qualcosa, ma poi lei mi ha bloccato ricordandomi che doveva prendere il treno! A quel punto lei si è alzata e mi ha detto ‘Dai accompagnami alla porta’, ma io non mi potendomi alzare per evidenti motivi non l’ho accompagnata ed è finita così. E sapete chi era la ragazza? Benedetta Mazza!”.