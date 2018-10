ROMA – A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 3, si accende l’ennesima bufera su una frase ambigua detta da un concorrente. A segnalare la sospetta bestemmia sono stati i telespettatori più affezionati al programma, ovvero quelli che seguono la diretta h24 trasmessa su Mediaset Extra.

L’espressione incriminata è stata pronunciata durante un gioco a cui hanno preso parte Lisa Fusco, Giulia Salemi, Fabio Basile, Walter Nudo e Francesco Monte e, in particolare, subito dopo la caduta della Fusco. Non è chiaro da chi provenga, sebbene il timbro della voce è inequivocabilmente maschile.

Inoltre sta montando di ora in ora la polemica intorno a Ivan Cattaneo e a una delle gemelle de “Le Donatella”. Due giorni fa, il cantante si è lasciato andare a una considerazione aberrante sulle donne: “Rifiutare una donna è peggio che violentarla. Se la violenti, almeno lei si sente oggetto di desiderio”. Un’affermazione che potrebbe costargli l’espulsione.

In bilico anche Giulia Provvedi. La ragazza stava scherzando nella Caverna quando si è sentito un “porco d…”. Non è chiaro se la bestemmia sia stata completata, fosse così dovrebbe uscire dalla casa di Cinecittà come successe un anno fa a Marco Predolin e Gianluca Impastato.