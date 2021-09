A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, due concorrenti sarebbero incappati in bestemmie nella casa: le indiziate sono Soleil Sorge Stasi e Katia Ricciarelli.

Soleil Sorge e la presunta bestemmia

Soleil avrebbe bestemmiato mentre stava cercando le sigarette. Capendo subito di rischiare grosso, l’influencer si blocca. Immediata la reazione dei social: c’è chi grida all’espulsione, chi invece ritiene che la frase non sia completa e dunque la concorrente possa restare in Casa.

Bestemmie anche per Katia Ricciarelli? Il web si divide

Ma non è l’unica polemica quella legata alla presunta bestemmia di Soleil. E’ scoppiato anche il caso su una presunta bestemmia pronunciata da Katia Ricciarelli. Il tutto sarebbe avvenuto mentre l’artista stava mangiando. Pensando di aver ingerito dell’aglio, si sarebbe lasciata andare ad un’imprecazione. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram “Iosonoscioccobasita” e si sente pronunciare qualcosa dalla Ricciarelli. Qualcuno ritiene che Katia abbia pronunciato una parola simile a quella che, lo scorso anno, portò alla squalifica di Paolo Brosio mentre altri ritengono che la Ricciarelli abbia semplicemente usato un intercalare.

Solei e Katia Ricciarelli a rischio squalifica

Squalifica sì o no per le due? Molti utenti difendono sia Soeil Sorge che Katia Ricciarelli. C’è, tuttavia, chi chiede l’applicazione di un provvedimento disciplinare. Non resta che attendere la seconda puntata del programma di Canale 5, prevista per venerdì 17 settembre, per scoprire se e come la produzione deciderà di intervenire.