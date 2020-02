Grande Fratello Vip, “Sei un Buscetta…”. Clizia Incorvaia squalificata

ROMA – Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per le sue parole (“Sei un Buscetta. Un pentito”) pronunciate durante un litigio con Andrea Denver.

“Il Grande Fratello – le parole del conduttore Alfonso Signorini – ha deciso che Clizia deve definitivamente abbandonare il programma ed uscire immediatamente dalla casa”.

“Chiedo scusa a tutte le famiglie che stanno lottando questo brutto cancro – le parole di Clizia Incorvaia dopo la squalifica – Chiedo scusa alla mia famiglia e a tutte le persone che si sono sentite ferite. Non volevo. Scusatemi davvero”.

La Incorvaia è uscita in lacrime dalla casa: “Va bene, crocifiggetemi. Sono sotto stress, voglio uscire immediatamente”.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini entra nella casa: “Coronavirus, ecco cosa sta succedendo in Italia”

Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per informare i concorrenti su quanto sta succedendo in Italia in questi giorni con la diffusione del coronavirus.

Il conduttore del programma Alfonso Signorini all’inizio della puntata si è sentito in dovere di entrare nella casa per spiegare ai concorrenti cosa stesse succedendo al di fuori. Signorini, per l’occasione, è stato accompagnato dall’immunologo Alessandro D’Avino:

“Ragazzi – le parole di Alfonso Signorini ai concorrenti del reality Mediaset – vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese – ha detto Signorini – ed è doveroso che voi la sappiate”.

“Partiamo da lontano – spiega ancora Signorini – in Cina viene trovato un virus, si chiama il coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c’è ancora un vaccino”.

Fonte: Grande Fratello Vip.