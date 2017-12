ROMA – Che fine ha fatto Carla Cruz? La concorrente del Grande Fratello Vip è scomparsa subito dopo essere stata eliminata nelle prime puntate del reality show e al contrario degli altri concorrenti non si è presentata nemmeno alla serata della finalissima. Dietro all’assenza della modella dell’Ecuardo ci sarebbe un dramma famigliare: pare che la Cruz sia tornata nel suo paese d’origine per “gravi motivi familiari”.

Il sito Anticipazioni.tv scrive che dopo la sua eliminazione la modella non è apparsa più nel programma e né Alfonso Signorini, né la conduttrice Ilary Blasi hanno parlato di lei o motivato la sua assenza alla finalissima. A sciogliere il mistero è stata la stessa Cruz, che si è detta dispiaciuta per non aver partiecipato: