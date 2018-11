ROMA – Doppia eliminazione lunedì 12 novembre alla decima puntata del Grande Fratello Vip 2018: a lasciare la Casa sono stati Alessandro Cecchi Paone, reduce da giorni di polemiche con le Donatella’s Giulia e Silvia Provvedi, ed Ela Weber, a cui l’opinionista Alfonso Signorini ha detto: “Avrei voluto per te un Grande Fratello più incisivo”.

Alle nomination gli uomini hanno votato solo gli uomini e le donne solo le donne. Jane Alexander, le Donatella e Martina hanno mandato al televoto Lory del Santo, mentre gli uomini hanno scelto Ivan Cattaneo, votato da Andrea Mainardi, Francesco Monte, Stefano Sala e Walter Nudo.

La puntata ha visto l’ennesimo botta e risposta tra Giulia e Silvia Provvedi e Cecchi Paone, che ha attaccato Silvia per la sua passata relazione con Fabrizio Corona. “Sono al Grande Fratello perché sono fiera della persona che sono. Alessandro – ha replicato Silvia – ha dei grandi pregiudizi e dovrebbe sapere che le parole hanno un peso. Predica bene e razzola male”. “Senza cultura né preparazione non ci sono diritti né speranze”, ha ribattuto Cecchi Paone. Ma la sua presenza non è stata evidentemente apprezzata, considerato che nessuno lo ha accompagnato alla porta quando lui ha lasciato la Casa dopo essere stato eliminato. “Quando si gioca, occorre giocare duro”, il commento del giornalista e conduttore.