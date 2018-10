Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone confessa: "A letto sono..."

ROMA – Un vero e proprio show quello di Alessandro Cecchi Paone durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo la diretta, il conduttore televisivo, gay dichiarato e nuovo concorrente del reality, si è confessato con le gemelle Provvedi e Fabio Basile durante una conversazione in cucina. Conversazione riguardante il suo ruolo sessuale in coppia. Paone ammette: “Io sono attivo”. Poi, parlando con Basile , dice scherzando di essere rimasto allibito dalle sue dimensioni: “Quando ti svegli hai una tenda canadese sul letto”. A confermare quanto detto dal conduttore è Giulia Provvedi ma Alessandro ci tende a precisare che non gli importa: “Hai un fisico perfetto ed ha pure tutto quel ben di Dio? Generalmente qualche difetto devi averlo… Io sono attivo, quindi non corri rischi, non mi interessa, apprezzo altre doti”.