Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera: eliminato, nomination televoto, scherzi e litigi ultima puntata

Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera? L’eliminato nella puntata di lunedì 22 febbraio è Andrea Zenga. “Fatale” per il figlio dell’ex portiere è stato l’avvicinamento con Rosalinda Cannavò. Infatti a decidere l’eminazione sono stati i tre finalisti. E tra loro c’era Dayane Mello, che è legata (innamorata? Affezionata?) in maniera speciale proprio a Rosalinda.

Ma è stata anche la puntata in cui i finalisti hanno potuto scegliere chi mandare in nomination per il prossimo televoto. E alla fine sono andati in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Rosalinda che non è stata salvata dalla sua adorata Dayane. Comportamento perlomeno strano…

Grande Fratello Vip, chi è uscito nell’ultima puntata? Eliminato Andrea Zenga

Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli (i tre finalisti) devono scegliere chi tra i tre al televoto (Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zenga) vogliono fuori dalla casa. La Mello indica la Orlando. Pretelli sceglie la De Grenet. E Zorzi nomina Andrea Zenga. Alla fine sarà proprio Zenga a uscire

Grande Fratello Vip: nomination per il televoto

I quattro concorrenti che potevano andare al televoto sono stati divisi in due coppie. Andrea Zelletta e Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. I finalisti (Dayane Mello non ha salvato la Cannavò dopo essersi dichiarata) mandano in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Grande Fratello Vip: lo scherzo del topo ad Alfonso Signorini

Scherzo del topo al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini abbandona lo studio terrorizzato. Poi, raggiunto dalle telecamere dietro le quinte, chiede di lanciare la pubblicità. Tornato in studio, però, capisce che è un topo finto ma non basta a placare la sua ira. “Con voi faremo i conti, anche se è finto sono arrabbiato lo stesso, non si fanno queste cose e chiedo scusa al pubblico”. L’autore dello scherzo è Cristiano Malgioglio.