Grande Fratello Vip, chiusura anticipata: finirà ai primi di aprile

ROMA – Chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip. Il reality, infatti, causa coronavirus, chiuderà ai primi di aprile (si parla del 3).

Il comunicato ufficiale è arrivato in questi minuti.

Sono stati Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia ad annunciare agli altri concorrenti quanto deciso dalla produzione.

“La situazione in cui siamo in Italia – il comunicato della produzione – è incredibile e unica, mai accaduta prima. La gente a casa vive in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche tanta voglia di vivere. Le persone vogliono sorridere e condividere le loro emozioni. Vi daremo conto da ora in avanti di tutto, dandovi prima la possibilità di parlare con i vostri cari e poi vi informeremo ogni giorno su quello che sta succedendo al nostro paese. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Grazie a voi a modo di rilassarsi e sorridere, dia passare dei momenti spensierati. Vi comunichiamo alla fine che il Grande Fratello Vip ha deciso di chiudere all’inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale”.

Alla lettura del comunicato molti concorrenti si sono abbracciati e sono scoppiati a piangere. Ora non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti per capire la data ufficiale della finale del reality.

Fonte: Grande Fratello Vip.