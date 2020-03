Grande Fratello Vip, quanti anni ha Clizia Incorvaia? Il retroscena

ROMA – Al Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro ha scoperto la, presunta, reale età di Clizia Incorvaia.

La modella, durante la sua avventura al Grande Fratello ha sempre dichiarato di avere 35 anni. Ma ora sembra che in realtà Clizia Incorvaia abbia 40 anni. Dettaglio che ha messo, e non poco, in imbarazzo Paolo Ciavarro che durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è sembrato molto vicino alla Incorvaia.

Fonte: Grande Fratello Vip, Il Giornale.

Verissimo, Pago: “Grande Fratello Vip? Prima dell’arrivo di Serena…”

Intervistato da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, Pago racconta e parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip prima da single… e poi da fidanzato:

“Ho dato tempo alla mia storia. Sono passati sei mesi da Temptation island. Ero provato, Serena mi ha dato una botta di energia notevole. Prima del suo arrivo ero provato…”.

“Per me – continua – era impensabile stare con la donna con la quale è accaduto tutto quel disastro. Ed allora ho pensato di prendermi il tempo con lei”.

Pago poi confessa di fare il tifo per Ciavarro o Antonella Elia. “Ma lei ha già vinto un reality. Dovrebbe vincere Paolo che ha appena 28 anni”.

Verissimo senza pubblico per il coronavirus. Barbara d’Urso: “Abbracciatevi senza paura”

Anche a Verissimo, come sta succedendo un po’ con tutti i programmi televisivi, non c’è il pubblico. Non c’è il pubblico per l’emergenza coronavirus che ormai da una settimana sta colpendo soprattutto il Nord Italia.

“La decisione di Mediaset è arrivata domenica mattina seguendo le decisioni della Regione Lombardia – racconta Barbara d’Urso in studio con Silvia Toffanin – Quando al mattino di domenica mi hanno detto che sarei andata in onda senza pubblico ho pensato: non ce la faccio. Ma dopo dieci minuti ho cambiato idea ed ho detto: dobbiamo andare avanti. Dobbiamo informare. Dobbiamo fare il nostro mestiere”.

Fonte: Verissimo.