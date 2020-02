ROMA – Clizia Incorvaia dalla casa del Grande Fratello Vip si reca nella mistery room per trovare una busta. Dentro vi trova un frame del Festival di Sanremo e dell’ex fidanzato Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni in gara con la canzone Dov’è. Alla possibilità di un ritorno di fiamma paventata dal conduttore Alfonso Signorini, la Incorvaia risponde: “Mi aveva ucciso com donna ora rinasco dalle mie ceneri”.

Clizia dalla casa del reality show ha commentato la sua storia con Sarcina e dice: “Se tu sei un infelice sarai sempre un infelice, Francesco è una persona estremamente sofferente”. Signorini le mostra il testo della canzone di Sanremo, che chiede cosa sia la gioia, e la Incorvaia replica: “Per me la gioia è nell’aver ritrovato me stessa, il consiglio che gli do è di liberarsi dal suo meta personaggio e di circondarsi da persone più sane e non da pedine che lui governa come un deus ex machina”.

Un ritorno di fiamma, dice Clizia, è impossibile: “Io ho amato tanto questo uomo ma mi aveva completamente ucciso come donna, come femmina, fortunatamente sono riuscita a leccarmi le ferite e rinascere dalle mie ceneri” (Fonte Mediaset)