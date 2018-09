ROMA – Il settimanale Spy nella sua edizione in edicola venerdì 7 settembre pubblica in esclusiva i nomi del cast del Grande Fratello Vip 3 che andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, sempre affiancata dal direttore di Chi Alfonso Signorini.

Tra i nomi fatti dal settimanale ci sono quelli dell’attore, conduttore e karateka Walter Nudo, del cantautore Ivan Cattaneo, dell’ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte. E poi ancora parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip la soubrette Lisa Fusco, il duo canoro Le Donatella (ovvero le sorelle Giulia e Silvia Provvedi), l’attrice Eleonora Giorgi, il campione olimpico Fabio Basile (che ha vinto la contesa con l’Esercito che non voleva partecipasse al reality).

Sempre secondo Spy nella Casa entreranno anche l’attore e conduttore Enrico Silvestrin, l’attrice Jane Alexander, il comico romano Maurizio Battista, l’ex ‘velino’ di Striscia la Notizia Elia Fongaro, lo chef lanciato da La prova del cuoco Andrea Mainardi, il volto Rai Benedetta Mazza, l’ex modello Stefano Sala, la meteorina di Canale 5 Martina Hamdy e la modella Giulia Salemi. A completare il cast che riempirà la Casa del Grande Fratello Vip 3 mancano solo i nomi di due donne.