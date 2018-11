Grande Fratello Vip, la confessione straziante di Walter Nudo: “Non potevo renderla madre”

ROMA – Walter Nudo si confida con gli altri concorrenti al Grande FratelloVip. Nelle scorse ore, Nudo ha rivelato particolari personali sul suo matrimonio, confessando di essere dispiaciuto per come è finita la relazione con la sua ex moglie, Céline Mambour: “Io mi sono sposato ed ero felicissimo. Poi è successo che col tempo una serie di cose ci ha fatto allontanare, come il fatto di andare in America e come il mio sogno di diventare attore. Io ero abbastanza tormentato e litigavamo spesso” ha rivelato con gli occhi lucidi.

Il momento della confessione è stato molto malinconico. Nudo ha raccontato anche di un grande rimpianto: “Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla”.

Walter Nudo è uno dei probabili vincitori del Grande Fratello Vip? Sembrerebbe di sì a giudicare dall’affetto che sta sempre più conquistando dagli altri concorrenti ed anche dal pubblico a casa.

Nei giorni scorsi, Nudo ha discusso con Giulia Salemi. La Salemi non ha mandato giù che Walter l’abbia ribattezzata Silvia. Ecco la sua reazione furibonda: “Amore ma Silvia? Se me lo dici ancora faccio una strage. Già mi hai detto che non ti sono venuta in mente quando hai avuto i lapsus e per me è un’offesa, scusa. Cioè, scusa, ma poi dopo 45 giorni sbagli ancora il mio nome?”.

Francesco Monte è intervenuto ed ha provato a sdrammatizzare: “Sarà la tua figlia acquisita. E poi ha il cervello così intasato che il nome sul momento non gli viene”. Giulia ha però continuato ad attaccare: “Dopo 45 giorni non ti ricordi ancora il mio nome?”