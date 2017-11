ROMA – Il settimanale Gente ha svelato i cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Secondo il settimanale, il vip più pagato sarebbe Cristiano Malgioglio con 250mila euro lordi. Seguono Serena Grandi e Simona Izzo i cui cachet starebbero tra i 200 e i 240mila euro. La sorellina di Belen, Cecilia, avrebbe portato a casa tra i 12 e i 15mila euro a puntata (come Corinne Clery) mentre Giulia De Lellis e Daniele Bossari sarebbero tra i 7 e i 10mila. Per Aida Yespica e Carmen Russo sarebbero stati pattuiti circa 10mila euro a settimana mentre per Ignazio Moser e Ivana Mrazova 5 mila euro a puntata.