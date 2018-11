ROMA – Intervistata dal settimanale “Ora”, Maria Monsè, eliminata dal Grande Fratello Vip, dice la sua su Daniela del Secco, presunta marchesa D’Aragona e Alessandro Cecchi Paone.

“La marchesa? Aggiunge offese a offese: mi ha definito buffona e insensibile ai miei doveri di madre, quando è platealmente noto il mio amore e rapporto viscerale con Perla, mia figlia”. E ancora: “Veniva alle mie feste ed eravamo amiche: grazie a me stava sui giornali. Allora ero utile: adesso mi chiama nullità!”.

“Cecchi Paone? Mi ha ferita in modo incredibile esercitando bullismo su di me e indirettamente su mia figlia. Mi ha delusa nel profondo. Lui ha definito mia figlia nana. Perla va a scuola e i ragazzini non sono teneri, ed è facile essere presi in giro”.