Grande Fratello Vip, Dasha Dereviankina: "Se Stefano Sala mi tradisce..."

ROMA – “Non volevo che lui partecipasse al ‘Grande Fratello Vip‘, ma sapendo che era un suo sogno l’ho supportato. Però, ora che lo vedo flirtare con Benedetta Mazza, mi sento ferita”. Dasha Dereviankina, la top model ucraina fidanzata con Stefano Sala, intervistata dal settimanale “Chi”, se la prende col fidanzato:

“E pensare che l’ho anche conosciuta – prosegue – Poco tempo fa eravamo a cena e Stefano mi ha presentato Benedetta. Era sorridente e tranquilla. Ero contenta che fosse nella Casa. Ho pensato che Stefano avrebbe avuto una spalla. Ma evidentemente ho pensato male”. Dasha conclude: “Se mi tradisce? Non lo perdono”.

Già al Fatto Quotidiano, la modella aveva parlato di Benedetta Mazza: “Non la conosco così bene per dire se questo è il suo normale comportamento con i ragazzi che vede come amici, o se ci sta veramente provando. Sa, io sono ucraina, siamo diverse. Io però non potrei mai immaginarmi di comportarmi come fa lei con un mio amico, anche se fosse un amico che conosco da tutta la vita. C’è un proverbio italiano che dice ‘in chiesa coi santi e all’osteria coi ghiotti’. Ecco, potrebbe essere adatto a lei”.