Grande Fratello Vip, Dayane Mello è la prima finalista: intanto Stefania Orlando sempre in crisi

E’ Dayane Mello la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 25 gennaio, la modella è stata scelta dal pubblico battendo la concorrenza di Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando.

Le concorrenti sono state chiamate nello studio del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini che le ha stupite con questa sorpresa. Dopo alcuni minuti di attesa il conduttore ha prima chiamato una ad una le gieffine e poi ha annunciato la vincitrice del televoto: Dayane Mello. La modella ha dedicato la finale alla figlia, a Rosalinda e a tutti i suoi amici.

Grande Fratello Vip, quando c’è la finale?

Il giorno della finale è stato annunciato lunedì sera da Alfonso Signorini: sarà il primo marzo 2021. Da questo venerdì il Grane Fratello inoltre tornerà ad avere due appuntamenti settimanali.

Grande Fratello Vip, il calendario delle puntate

Ecco tutti gli appuntamenti fino alla finale del Grande Fratello Vip:

29 gennaio

1 febbraio

5 febbraio

8 febbraio

12 febbraio

15 febbraio

19 febbraio

22 febbraio

26 febbraio, semifinale

1 marzo, finale

Stefania Orlando in crisi al Grande Fratello Vip

Mentre Dayane Mello si gode la finale, Stefania Orlando è andata in crisi dopo le parole dell’ex marito Andrea Roncato. Ha provato ad abbandonare la casa ed è stata fermata da Tommaso Zorzi: “Se esci tu, esco anch’io”. Dopo aver rivisto la clip che riassumeva tutta la sua crisi, Stefania dice la sua: “Ho sempre salvato la parte belle del mio matrimonio, ma non capisco perché tirare fuori questa cose, comunque voglio bene ad Andrea“. Alla fine viene letto anche un post del marito della Orlando che invita i follower non attaccare Roncato. E Stefania è d’accordo con lui.

Andrea Roncato aveva detto: “Stefania Orlando se n’è andata quando avevo bisogno per la droga. Mia moglie non è gelosa di lei”. Gli animi si sono riscaldati dopo che Andrea Roncato ha parlato di un presunto tradimento di Stefania Orlando. Tradimento che sarebbe stato alla base della fine del loro rapporto. “Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo caz**te! (…) Se dico tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. Quando avevo bisogno per la droga se ne andò. E grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con sta storia”, aveva concluso Roncato.