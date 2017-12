ROMA – Giulia De Lellis, eliminata, riabbraccia il suo Andrea Damante.

Giulia entra in studio fasciata in un mini abito di paillette dorate con grande serenità.

“Bimbe di tutta Italia – annuncia Ilary Blasi – siete pronte ad accogliere in studio la quarta finalista, Giulia?” Applausi del pubblico “Sono contenta perché era l’ultimo giorno per tutti ed è stato bellissimo – racconta Giulia – Io ho già vinto e in più ho scoperto una persona che mi porterò per sempre nel cuore, Ivana!”.

E alla fine Giulia De Lellis abbraccia il suo Andrea Damante.