Grande Fratello Vip: diretta, streaming e anticipazioni della quinta puntata

ROMA – Stasera, lunedì 22 ottobre, andrà in onda (malgrado il maltempo e la grandine), la quinta puntata del Grande Fratello Vip. La puntata del reality inizierà alle ventuno e venti e andrà avanti fino a mezzanotte e mezza. Puntata che si potrà vedere in chiaro o in streaming sul sito ufficiale di Mediaset.

Qualche anticipazione. Prima di tutto bisognerà capire chi lascerà la casa del Grande Fratello Vip. Sicuramente sarà uno tra la Marchesa d’Aragona, Lory Del Santo, Eleonora Giorgi ed Elia Fongaro. Faranno il loro ingresso nella casa tre nuovi concorrenti: Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. Non è chiaro però se resteranno tutti e tre o soltanto qualcuno di loro.

Ci saranno poi da risolvere diverse crisi. Chissà. Ci sarà spazio forse per il triangolo Stefano Sala-Benedetta Mazza-Dasha. E, soprattutto, ci sarà spazio per il rapporto scontroso tra Francesco Monte e Giulia Salemi.