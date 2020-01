Grande Fratello Vip, Barbara Eboli perdona Licia Nunez in diretta

ROMA – Al Grande Fratello Vip Barbara Eboli perdona Licia Nunez.

La Eboli aveva deciso di lasciare Licia Nunez con un tweet. Nella casa più spiata d’Italia, la Eboli ha spiegato alla Nunez che i suoi continui riferimenti alla storia passata con Imma Battaglia sono stati per lei un incubo: “Mi hanno tritato, la gente è cattiva”.

“Sono giorni molto difficili per me – ha detto la Nunez – L’unica cosa alla quale ho pensato in maniera ossessiva e che ho raccontato a alcune amiche qua è che quando Barbara mi dice ‘Ti amo’, io rispondo ‘Idem’. Ho sofferto tanto nella mia vita, l’amore è sempre stato l’elemento centrale. Ho amato più gli altri e meno me stessa. Poi ho incontrato Barbara e lei mi ha insegnato che prima di tutto si deve amare se stessi e poi puoi amare l’altro in maniera sana. Lei è l’altra metà dell’amore per me.

“Tu non hai proprio idea di come sto io, vero? – ha detto la Eboli – Per me non è stato facile, dal primo giorno. Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Parlarne per qualche giorno era un conto. Ma tu ne hai parlato per tre settimane, 24 ore al giorno. Hai parlato del tuo passato eclissando il tuo presente. Sai cosa ho dovuto subire? Fuori mi hanno tritato. Mi scrivevano: “Ma tu esisti?”. Uno mi ha mandato le volte in cui ha parlato del tuo passato e quelle in cui hai parlato di me. Mi ha fatto male, Licia. Non ho mollato, ho difeso la nostra storia. Ti ho mandato una lettera ma non hai colto. Il giorno dopo stavi ancora parlando di quella persona. Ancora e ancora. Quel tweet l’ho scritto di notte in lacrime. Doveva essere il Gf della rinascita e hai concesso spazio a delle persone assurde. Per tre settimane io non sono esistita. Hai una responsabilità, le tue parole fuori hanno una risonanza per chi ti ama. Fuori ho tenuto botta ma dopo la lettera non ce l’ho fatta. Dopo quel tweet, sono stata al telefono tutta la notte con mia sorella. Se sono qui è perché non ti ho lasciato. Io non ti ho lasciato con un tweet ma dovevo farti tornare alla realtà. Fuori la gente è cattiva”.

Poi la riconciliazione:

“Non è semplice stare qui – ha detto la Nunez – C’è il vuoto quando vado a dormire la sera e quando mi sveglio la mattina. Tu sei l’altra metà dell’amore. Lo sai come sono fatta”.

Fonte: Grande Fratello Vip, FanPage.