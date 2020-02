ROMA – Il televoto della puntata di lunedì 17 febbraio del Grande Fratello Vip ha deciso per l’eliminazione di Serena Enardu. L’imprenditrice sarda ha dovuto salutare il compagno Pago dopo essere entrata nel reality proprio per riconquistarlo.

Serena era in nomination con Fabio Testi che, invece, è stato preferito dal pubblico. Serena, una volta in studio da Signorini racconta le ragioni che l’hanno allontanata da Pago facendo intendere che i problemi tra loro ora sono risolti.

Grande Fratello Vip, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi nella Casa.

Alfonso Signorini, durante la diretta ad un certo punto invita nella Mistery Room Clizia e Paolo. La produzione ha preparato un’atmosfera cinematografica molto romantica: Clizia e Paolo si siedono ed osservano una clip che racconta la storia del loro amore.

Paolo viene poi invitato dal conduttore a tornare nel salotto della Casa, dove lo aspetta il padre Massimo. Forti abbracci e grande commozione per padre e figlio, che vengono raggiunti in Casa anche da Eleonora Giorgi, la madre del ragazzo.

L’attore spende parole d’affetto per il figlio: “Sei un ragazzo onesto, leale, rispettoso, te ne stai fregando delle strategie. In questo momento sei anche d’esempio ai ragazzi fuori”. Eleonora Giorgi prova per tutto il tempo a dare consigli al figlio che nel frattempo viene riempito di baci e abbracci sia da mamma, sia da papà. “Massimo è stato un grandissimo padre. L’emozione di vedervi insieme è bellissima e sono molto felice di essere qui” dice poi la Giorgi.

Fonte: Grande Fratello Vip