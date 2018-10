ROMA – Eleonora Giorgi è finita in nomination nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. E la Giorgi ora grida al complotto:

“Io prendo sei nomination perché ho osato schierarmi dalla parte di Valerio Merola. Lui ha toccato Maurizio Battista, che è a capo di tutto, e per questo è finito isolato. Io invece trovo che Valerio sia una persona bellissima che prima non conoscevo, però poiché mi sono avvicinata a lui ora mi nominano”.

Poi prosegue: “La Marchesa e Battista sono a capo di un gruppetto, io non me la prendo con i più giovani, perché loro si fanno dominare da quei tre. Avrei votato Battista ma non si può perché è lui il capo di tutto. Silvestrin è pieno di rancore per la vita. E’ falso in un modo che fa impressione, gli ho chiesto scusa per i modi ma non per il contenuto delle mie idee. Nomino lui”.