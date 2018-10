ROMA – Eleonora Giorgi eliminata dal Grande Fratello Vip: dopo uno scontro testa a testa con la Marchesa del Secco d’Aragona, tocca all’attrice a lasciare la casa più spiata d’Italia che per un sadico gioco della produzione trascina con sé anche Lory Del Santo. Che però non lascia la casa ma va in suite con Lisa Fusco.

In nomination, oltre alle due donne che più hanno creato scompiglio dall’inizio del reality, c’erano anche Elia Fongaro e Lory Del Santo, entrambi salvi subito dopo la chiusura del televoto. Poi Ilary Blasi ha invitato la Giorgi e la Marchesa a raggiungerla in studio. Ha mostrato le percentuali del televoto: 36% e 34% senza svelare a chi appartenessero. E ha chiesto loro di fare tre nomi a testa dei “compagni di viaggio ideali”. Eleonora sceglie Francesco Monte, Stefano Sala e Lory Del Santo, Daniela fa il nome di Walter Nudo, Le Donatella e Giulia Salemi.

Alla fine solo la Marchesa rientra in casa, mentre i tre amici nominati dalla Giorgi finiscono a rischio eliminazione, perché legati al suo destino. Lei ne può salvare uno e sceglie Monte.

Le sorti di Stefano e Lory restano invece nelle mani dei concorrenti, ognuno di loro dovrà dire chi vuole fuori dalla casa. Solo Walter ed Ivan salvano Lory, tutto il gruppo è dalla parte di Stefano. Lory Del Santo è così eliminata a sorpresa: “Sapevo che sarebbe andata così – commenta a caldo – un paio di persone mi hanno stupito, tra cui Elia: ha scelto di salvare una persona che l’ha sempre nominato, mentre invece ha scelto di eliminare me che non l’ho mai votato”.

In realtà Lory non sa che non è stata eliminata ma è immune e vivrà una settimana in un luogo speciale, nella suite dove troverà una hostess speciale: Lisa Fusco.