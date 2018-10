ROMA – Rischio squalifica per un concorrente del Grande Fratello Vip. L’inquilino nei guai è l’ex velino di Striscia la Notizia, Elia Fongaro, che durante la festa hippie organizzata sabato sera nella casa più spiata d’Italia, ha commesso un grave errore. Forse preso dalla foga dei festeggiamenti, Elia ha erroneamento la porta rossa della casa, quella che è assolutamente vietato oltrepassare se non in caso di eliminazione al televoto o abbandono del reality.

Il grave gesto è andato in onda in diretta su Mediaset Extra e in molti ci hanno visto solo l’euforia del momento. Ma i filmati sono ora al vaglio della produzione che sta decidendo cosa fare. Non è escluso che nella diretta di questa sera, lunedì 15 ottobre, arrivi la severa condanna con squalifica.

Sul web però sono già in molti a prendere le difese del ragazzo. Del resto, già nelle passate settimane sono state perdonate esternazioni discutibili e bestemmie.