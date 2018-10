ROMA – Elia Fongaro è stato eliminato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Elia Fongaro è stato eliminato dopo una settimana di litigi con Francesco Monte. Francesco Monte ed Elia Fongaro hanno litigato per tutta la settimana.

I due hanno discusso accusandosi a vicenda di giocare secondo strategie già decise e concordate.

Nella lite, però, Elia si era lasciato andare un commento sulle origini dell’ex tronista: “Sta uscendo il tarantino che è in te”. Una frase che di certo non era piaciuta a Francesco. Il chiarimento è arrivato in puntata quando Elia ha specificato: “Se fosse stato di Aosta avrei detto aostano. Chiedo scusa, non volevo offendere nessuna popolazione”.