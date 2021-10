La puntata del “Grande Fratello Vip” di venerdì 1 ottobre si è conclusa con l’eliminazione di Andrea Casalino. E’ lui il secondo concorrente a dover lasciare la Casa. In nomination, si è misurato con Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi.

Grande Fratello Vip, Andrea Casalino eliminato

Dopo l’eliminazione, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha raggiunto lo studio di Alfonso Signorini. Qui ha ironizzato: “Cosa non ha funzionato? Il televoto”.

Davide Silvestri, Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef in nomination

Per i concorrenti ancora in gioco, invece, sono andate in scena le nomination, che questa volta vedono confrontarsi Davide Silvestri, Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. Ora sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.

Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié e la presunta non discendenza reale

Durante la sesta puntata del reality Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié hanno chiarito davanti alle telecamere a proposito della loro discendenza reale, messa in discussione negli ultimi giorni da alcune indiscrezioni. Secondo le accuse, le tre sorelle non sarebbero delle vere principesse: “Se non fossimo principesse non saremmo venute qui, sapevamo che sarebbe potuta uscire una notizia del genere. Quarantasette anni fa c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno. Mio padre — spiega Jessica — è riuscito a scappare e, arrivato in Italia, ha cambiato nome per salvarsi la vita. Poi è andato a Londra a recuperare i contatti con i componenti della sua famiglia sparsi per il mondo. Sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo”.