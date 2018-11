ROMA – Fabio Basile è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 3. Ad annunciare il verdetto il suo compagno nella casa, Walter Nudo. Poco prima proprio all’attore era stato comunicato da Ilary Blasi che era lui a dover abbandonare il reality, ma era semplicemente uno scherzo.

Dopo aver ricevuto la notizia che non era stato eliminato Walter Nudo è rientrato nella casa e ha comunicato il verdetto. In lizza per l’eliminazione c’erano Basile e Ivan Cattaneo.