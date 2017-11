Grande Fratello Vip, eliminato Ignazio Moser

ROMA – Ignazio Moser è il vip che deve abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente Ignazio Moser è felicissimo di uscire dalla casa del Gf Vip e Alfonso Signorini in studio scherza: “Siamo curiosi di sapere cosa farà questa sera Ignazio Moser”.

Poco prima infatti per Moser c’era stata la sorpresa di Cecilia Rodriguez, eliminata la scorsa settimana. La sorella di Belen si era infatti nascosta nel famoso armadio. E come per Daniele e Filippa, anche in questo caso parte la parentesi ‘baci’. Ormai i due sono una coppia, lei ha più volte dichiarato di voler aspettare lui una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip.