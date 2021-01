Grande Fratello Vip, eliminato Mario Ermito. In nomination entrano Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania

Mario Ermito è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip.

“Me l’aspettavo, ti dico la verità – le sue prime parole dopo l’eliminazione – Ma sono contento di essermi fatto conoscere per quello che sono, non ho rammarichi era questo il mio obiettivo, oltre a quello di regalare qualche momento di goliardia al pubblico a casa insieme ai mie compagni di avventura. Ringrazio tutti per questa opportunità”.

Erano ben nove i concorrenti al televoto: Dayane Mello, Mario Ermito, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Del Vesco, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga.

La puntata si è poi conclusa con le nuove nomination, che mandano al televoto Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania.

Walter Zenga furioso con il figlio Andrea (Grande Fratello Vip): “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio”

Duro botta e risposta tra Walter Zenga ed il figlio Andrea. La situazione è precipitata dopo le dichiarazioni rilasciate da Andrea Zenga durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

In sostanza, Andrea Zenga ha accusato il padre di non essere stato presente nei suoi momenti più importanti. Il padre Walter, gli ha risposto con un duro post pubblicato su Instagram.

Andrea Zenga attacca il padre Walter: “Nei momenti importanti non c’era”

“Non voglio fare la vittima, ma nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello, non credo sia un obbligo essere dei padri”.

Andrea Zenga ha concluso il suo intervento durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip dicendo:

“Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più”.

Walter Zenga ha replicato al figlio Andrea tramite i social: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio”

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.

Al momento non è ancora arrivata una risposta di Andrea Zenga perché il ragazzo non è al corrente del post social del padre.

Infatti i concorrenti del Grande Fratello Vip non sono muniti né della tv, né del cellulare. Quindi non possono leggere le notizie online e non possono consultare nemmeno i social network. (Fonte: Grande Fratello Vip)