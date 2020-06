ROMA – Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip? A riportare l’ultima indiscrezione è Blogo, secondo il quale la ex moglie di Flavio Briatore avrebbe detto sì ad Alfonso Signorini.

Già alla vigilia della scorsa edizione di vociferava di una apparizione della Gregoraci nella casa più spiata d’Italia. Ma ora, stando a quanto riferito da Blogo, Signorini sarebbe riuscito a mettere a segno il colpaccio.

Lo stesso conduttore e direttore del settimanale Chi, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di un cast stellare per la nuova edizione che partirà a settembre.

“Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse – ha detto – Abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip”. (Fonti: Tv Sorrisi e canzoni, Blogo).

Elisabetta Gregoraci e i tradimenti a Vieni da me

Elisabetta Gregoraci, ospite a Vieni da Me, dice di sospettare di essere stata tradita.

“Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili”.

“Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”.