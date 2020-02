Grande Fratello Vip, Fabio Testi: bestemmia o intercalare? Giallo nella casa

ROMA – Ora è giallo al Grande Fratello Vip: Fabio Testi ha bestemmiato o no? Ma cosa è successo? E’ successo che, raccontano le cronache, Fabio Testi stava chiacchierando con Pago e Antonella Elia quando ha detto quella che da molti, sui social, è stata considerata una bestemmia. Ovvero: “Orca***ò”.

E ora è nato il dibattito: di bestemmia si tratta o solo di intercalare? Esatto: questo è il livello del dibattito odierno. Ma il problema non è così da poco visto che ora il buon Testi rischia anche la squalifica dal reality. Quindi la domanda resta: Testi verrà squalificato o no? Non resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello Vip.

Fonte: Grande Fratello Vip.

Pietro Taricone, Salvo Veneziano: “Ecco cosa mi hanno detto al Grande Fratello Vip”

Salvo Veneziano, probabilmente ancora col dente avvelenato con la produzione del Grande Fratello Vip dopo la sua eliminazione dalla casa più spiata d’Italia, sui social ha pubblicato un post dove mostra una foto che lo ritrae insieme a Pietro Taricone (ex concorrente del reality morto in un tragico incidente col paracadute).

Secondo la versione di Salvo durante il programma qualcuno gli avrebbe impedito di indossare questa maglietta. Il motivo? Non è ben chiaro. Salvo dice che avrebbe voluto indossare questa maglietta ma qualcuno glielo avrebbe impedito per non condizionare il pubblico a suo favore. Almeno questa, lo ripetiamo, è la versione dell’ex concorrente del Grande Fratello. Ex concorrente che poi accusa che nel ventennale non c’è stato un minimo accenno allo stesso Taricone.

“Dobbiamo sequestrarla – ha scritto Salvo Veneziano nel post – perché può condizionare il pubblico a tuo favore 🤔🤔🤔🤔 testuali parole .. 👎👎👎 PS non è una maglia che può fare la differenza. La differenza era portare lui con me dentro la casa … A differenza vostra che nel ventennale non c e stato un minimo accenno a PIETRO . … 😡😎 #grandefratellovip E stato tutto una differenza …”.

Fonte: Facebook.