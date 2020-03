ROMA – Fabio Testi eliminato dal Grande Fratello Vip. E’ lui a perdere la sfida al televoto nella diciassettesima puntata. Ma per l’attore non sembra essere un problema. Ancor prima di conoscere il verdetto, abbracciando gli altri inquilini della casa ha detto: “Spero di andare a riabbracciare i miei figli”.

Salve Adriana Volpe prima e Antonella Elia poi, che finita al ballottaggio con l’attore si era convinta di essere lei a dover abbandonare il gioco, ma Alfonso Signorini l’ha smentita.

E’ stata una consultazione da record, ha spiegato Signorini: sono arrivati un milione di voti, e quello che ne ha raccolti di meno è stato proprio Testi, che con il 29% ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 4.

Testi ha così salutato i suoi compagni di avventura, varcando la porta rossa, e tornando all’affetto dei suoi cari.

Gf Vip, Signorini conduce a distanza e senza pubblico

Come già avvenuto nella scorsa puntata, anche questa sera Alfonso Signorini conduce il reality a distanza, dagli studi di Cologno Monzese, poiché impossibilitato a lasciare Milano causa coronavirus. La puntata si è aperta con un aggiornamento da parte di Signorini agli inquilini sull’emergenza in corso in Italia.

“So che quando siete entrati in questa Casa pensavate fosse un gioco. Ma adesso non è più un gioco”, ha detto il direttore di Chi, prima di lanciare un messaggio di coraggio: “Sospendiamo per qualche ora i pensieri – ha aggiunto – la vita alla fine trionfa”.

Fonte: Gf Vip