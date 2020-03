ROMA – Fabio Testi è preoccupato per il coronavirus e per i figli, in particolare per quello che vive a Shanghai in Cina. Proprio Testi durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo ha spiegato ad Alfonso Signorini di essere molto preoccupato per la loro salute e di voler essere eliminato dal reality show: “Lo faccio per i miei figli”.

Testi è molto preoccupato per le condizioni di salute e il video-messaggio che il figlio ha inviato dalla Cina avrebbe dovuto rassicurarlo. Il concorrente però si dice ancora molto preoccupato e per questo ha lanciato un appello in diretta televisiva: “Da papà mi rivolgo al pubblico, con sommo dispiacere, e chiedo al pubblico se mi aiuta a uscire per parlare con i miei figli!”,

La richiesta ha molto colpito Alfonso Signorini, che ha dichiarato: “Credo che il pubblico accoglierà questa richiesta, lo spero anch’io perché mi rendo conto che questa situazione non è affatto semplice”. (Fonte Mediaset)