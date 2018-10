ROMA – Puntata speciale giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona entrerà nella casa per un confronto con la sua ex Silvia Provvedi. Dopo tante polemiche e indiscrezioni è arrivata la conferma: Ilary Blasi e Alfonso Signorini lo hanno annunciato in apertura della puntata di lunedì 22 ottobre.

Ma il faccia a faccia più atteso, c’è da scommetterci, sarà proprio quello con la conduttrice Ilary Blasi. E’ stata proprio lei infatti a scatenare la furia dell’ex re dei paparazzi, inviandogli più di una frecciatina nelle scorse puntate. (“Quello che dice Corona non ha valore, cambia idea ogni 20 giorni”, tanto per dirne una).

E Corona era partito a raffica, replicando con una serie di Stories su Instagram in cui, tra le altre cose, accusava il Gf Vip di farsi pubblicità col suo nome e di non concedergli diritto di replica. Ora però il momento della verità sta per arrivare. Salvo forfait dell’ultimo minuto.