ROMA – La scorsa settimana è stato eliminato, ma per Elia Fongaro i litigi al Grande Fratello Vip non sono ancora finiti. Nel corso della puntata di lunedì 5 novembre l’ex velino è tornato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il suo obiettivo è ancora una volta Francesco Monte.

Ad un certo punto della serata i vip vengono invitati ad andare in Caverna, tutti tranne Francesco Monte. E’ a quel punto che appare Elia. “Pensavi di esserti liberato di me?”, attacca l’ex velino. “In realtà non ti ho proprio pensato”. risponde piccato l’ex tronista.

Le discussioni tra i due erano nate una sera a tavola, quando Elia si è lamentato perché gli altri inquilini avevano cominciato a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. A quel punto Francesco lo ha sgridato facendogli notare che tra tutti i concorrenti era quello che si prodigava di meno nelle faccende domestiche. Ed Elia gli aveva dato una rispostaccia: “Monte sta tirando fuori la sua tarantinità”, gli aveva detto scatenando l’ira di Francesco.

Elia affronta subito di petto l’ex amico e lo accusa Francesco di aver utilizzato il suo essere un “uomo del sud” a seconda di quanto e quando gli convenga. Lo ha fatto passare per razzista quando Elia ha nominato la sua “tarantinità”, salvo poi trincerarsi dietro la stessa ” meridionalità” quando si è parlato del bacio tra Giulia e Martina, dimostrandosi un ipocrita.

Ne viene fuori l’ennesimo litigio tra i due che non trova soluzione. Alla fine il Grande Fratello non è affatto magnanimo e non fa incontrare Elia e Jane.