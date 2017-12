ROMA -“Ora che il Grande Fratello vip è terminato ci aspettiamo le scuse da parte della signora Giulia De Lellis per aver portato dentro la casa ciabatte con la pelliccia di animali morti facendo tra l’altro pubblicità occulta ed istigando all’uccisione di altri animali il cui pelo è meno pregiato e che ha indotto altri produttori a realizzare e immettere sul mercato migliaia di copie di ciabatte con pelo vero a costi bassi provocando una strage di animali di cui lei è la prima responsabile e per la quale è stata da noi denunciata”. A parlare è Lorenzo Croce, presidente di AIDAA, Associazione italiana difesa animali ed ambiente.

prosegue Croce: “Mi aspetto da questa donna delle scuse formali e sostanziali e l’impegno a non indossare ne fare mai più pubblicità a capi di abbigliamento che contengano resti di animali morti e che si offra volontaria per pulire le gabbie di un canile in modo che si renda conto come vivono realmente gli animali anche se non sono quelli usati da lei per farsi pubblicità e incassare quattrini”.

“Sono pronto – conclude Croce – a confrontarmi in qualsiasi sede con questa istigratrice alla violenza sugli animali per spiegarle dati alla mano le sofferenze che lei ha aiutato a produrre e moltiplicare su migliaia di animali ammazzati nelle camere a gas per favorire le paturnie sue e di quelle e quelli come lei”.