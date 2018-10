ROMA – Ospite di Domenica Live, Eva Henger lancia la bomba sul Grande Fratello Vip e chiede una squalifica per Francesco Monte reo, secondo la pornostar, di aver bestemmiato:

“Ha bestemmiato, me lo hanno scritto un milione di persone su Instagram. Vediamo se lo fanno vedere o anche questa volta non ci sono le prove”. Monte, secondo Eva Henger, avrebbe bestemmiato nel cuore della notte. Ma in realtà nessuno è ancora certo di cosa sia accaduto. Anche se sono tante le segnalazioni sui social.

Ora resta da capire cosa deciderà di fare la produzione del programma. Rischio squalifica per Francesco Monte?