ROMA – Francesco Monte non sembra ancora aver superato la rottura con Cecilia Rodriguez e nella casa del Grande Fratello Vip spiega come lei fosse la donna della sua vita. Proprio in quella casa, d’altronde, Cecilia trovò l’amore e caricò Monte davanti a tutta Italia per Ignazio Moser, suo attuale compagno.

L’ex tronista infatti si è allontanato da Giulia Salemi, spiegandole di non essere pronto per un nuovo amore, e al coinquilino Andrea parla di nuovo di Cecilia: “Per me era lei. Io determinati discorsi non li farei mai, matrimonio, figli. Quando ho iniziato a farli era perché avevo la percezione che era quello che volevo. Quando è stata qui le prime settimane, che ancora era tutto tranquillo, ho capito che era la donna della mia vita. Viceversa no”.

La situazione è poi precipitata, racconta ancora Monte: “Quando la cosa le stava iniziando a sfuggire di mano, mi mettevo nel mio giardino, mi concentravo perché doveva arrivarle qualcosa, pensarmi. A volte funzionava”. Ma la Rodriguez ha scelto Ignazio: “Secondo me lei ha provato un dolore della stessa misura, ma in maniera diversa, se non più forte perché si porta il peso di aver fatto una cosa del genere che non è della sua persona. Lei, come la sorella (Belen, ndr), se ti amano ti amano alla follia pura, non esiste nessun altro. Ne ho avuto la dimostrazione in tante situazioni”.