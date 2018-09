ROMA – Contrordine: Francesco Monte potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A svelare il colpo di scena è il noto blogger televisivo Davide Maggio che, con le dovute cautele, conferma la presenza dell’ex naufrago travolto dallo scandalo del canna gate.

Per Monte, ex di Cecilia Rodriguez, che proprio mentre era nella casa più spiata d’Italia lo piantò in diretta tv per correre tra le braccia di Ignazio Moser, dovrebbe dunque aprirsi la porta rossa di Cinecittà. La sua partecipazione era già stata annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni. Ma a poche ore dalla copertina che ritraeva i concorrenti confermati il solitamente ben informato Alberto Dandolo aveva lanciato l’indiscrezione su Dagospia: Monte non ci sarà.

Tra le motivazioni addotte c’era proprio il famigerato cannagate che costrinse l’ex tronista a lasciare repentinamente l’Isola dei famosi. Uno scandalo che non è andato giù ai piani alti di Mediaset, tanto che si è parlato addirittura di una frapposizione da parte di Antonio Ricci.

L’ideatore di Striscia, che per prima ha fomentato lo scandalo con diversi servizi, avrebbe dato un aut aut alla produzione del reality: o lui o me. Il motivo sarebbe stata la non ammissione di colpa da parte di Monte.

In difesa del tarantino, secondo i rumors, sarebbero intervenuti persino Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, cercando di risolvere la questione direttamente con i vertici di Mediaset, compreso Pier Silvio Berlusconi. E pure Ilary Blasi e Alfonso Signorini si erano pronunciati in suo favore.

Ma ora la situazione sembra finalmente essere chiarita. Lunedì 24 settembre, su Canale 5, anche il bel Monte farà il suo ingresso nella casa. Salvo sorprese.