ROMA – E’ quasi rissa nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo cena una furibonda lite è scoppiata tra Francesco Monte ed Elia Fongaro. Tutto è iniziato quando l’ex velino si è lamentato perché gli altri inquilini avevano cominciato a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando.

A quel punto l’ex tronista lo ha sgridato facendogli notare che tra tutti i concorrenti è quello che si prodiga di meno nelle faccende domestiche. Ed Elia gli ha dato una rispostaccia: “Monte sta tirando fuori la sua tarantinità“, ha replicato scatenando l’ira di Francesco.

“Hai dato una risposta discriminatoria – gli ha detto Monte – Perché i tarantini come sono? Prima di tutto”. Poi è tornato sugli atteggiamenti del velino che gli hanno dato fastidio: “Se tu stai finendo di cenare e ti lamenti, la lamentela da te proprio non si accetta, io non la accetto, perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, stai una continuazione a gironzolare per casa, ti sdrai sul divano, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti pure di lamentarti a fine serata. Viviamo in una comunità e tu non fai il bello e cattivo tempo”.

Monte è un fiume in piena: “Mi ribolle il sangue quando vedo persone come te che vanno avanti. Poi definirti uomo, ti posso fare un discorso magari a quattrocchi e ti dico che cosa significa per me essere uomo. E su questo, apro e chiudo parentesi, spero tu non stia prendendo per il c… nessuno qua dentro”.

Infine Francesco ha espresso le sue perplessità sulla liaison nata tra Elia e Jane Alexander: “Lei sta dimostrando tutto quello che ha dentro, tu secondo me la stai prendendo per il c…”.