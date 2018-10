ROMA – Notte agitata nella casa del Grande Fratello Vip. Ai telespettatori non è sfuggita l’intimità a letto tra Francesco Monte e Stefano Sala. Monte è entrato nel letto di Stefano Sala e poi ha preso un cuscino che ha usato come scudo dalle telecamere. Cosa è successo sotto il cuscino? Tante le ipotesi sui social.

C’è chi dice che si sono abbracciati, chi dice che hanno semplicemente parlato di qualcosa che non volevano far captare alle telecamere e chi è addirittura arrivato a parlare di un bacio appassionato.

Questo il link al video: https://twitter.com/Viperissima_/status/1046718409977860096

Intanto un comunicato annuncia agli inquilini della Casa del “Grande Fratello Vip” che dovranno sottoporsi ad una prova in vista della prossima puntata. Si tratta di un gioco molto sexy, passarsi alcuni oggetti, prima una mela, poi una prugna e così via, di bocca in bocca senza toccarsi con le mani. E per i cavernicoli e i casalinghi il divertimento, sexy e malizioso, è servito.